Torino-Napoli, il Viminale monitora la trasferta dei tifosi napoletani

La tifoseria partenopea, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, sarà messa sotto i riflettori dalle forze di sicurezza in vista del match di Serie A Torino-Napoli di domenica alle 15.

I supporters napoletani si sposteranno per la prima volta in Italia dopo il divieto di trasferta della durata di due mesi imposto dal ministero dell'Interno a seguito degli scontri dell'8 gennaio in autostrada con degli ultrà romanisti, ai quali è stato poi comminato lo stesso divieto.

L'attenzione sarà sicuramente maggiore anche a causa di quanto accaduto ieri in città tra i tifosi napoletani e i supporters dell'eintracht di Francoforte.