Tutto come previsto. O quasi. Victor Osimhen si è allenato regolarmente con il gruppo e la sua presenza non è (mai stata) in discussione. Sia venerdì sera con il Torino al Maradona, sia a Barcellona contro i blaugrana di Xavi. Il bomber mascherato ieri aveva svolto un lavoro personalizzato per gestire il tour de force a cui si è sottoposto praticamente dalla coppa d'Africa in poi. L'attaccante nigeriano, insomma, sarà regolarmente al suo posto con le polveri in canna (5 gol in quattro partite con un rigore procurato).

Verso il forfait invece Ngonge che pure ieri ha svolto un allenamento personalizzato e pare destinato ancora a mordere il freno. Quanto meno per la sfida contro i granata di Juric. Discorso diverso per Amir Rrahmani. Il difensore è uscito malconcio dalla sfida con la Juve, ma per fortuna la risonanza magnetica ha scongiurato guai seri. Il kosovaro anche ieri ha lavorato a parte e pare stia bruciando le tappe. L'impressione però è che si proverà a preservarlo in vista della super sfida di Barcellona che vale il pass per i quarti di finale di Champions. Copia incolla anche per Cajuste. Lo staff medico sta facendo il possibile per restiturlo a Calzona almeno come potenziale rincalzo del centrocampo nella notte di Champioins. Anche perché altrimenti il Napoli non avrebbe cambi nella zona nevralgica (considerando che Zielinski è finito fuori dalla lista Champions).