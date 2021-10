Napoli-Torino, venduti più di 20mila biglietti ma niente sold out

Ventimila biglietti venduti. Non male. Ma il Napoli capolista è qualcosa che nessuno vuole perdersi e così dopo che il via libera del governo alla riapertura con il 75 per cento delle presenze, ecco che la vendita è tornata a decollare.

La capienza del Maradona è di 41 mila spettatori, ma non si dovrebbero superare i 35 mila spettatori, in ogni caso sarà un bel colpo d'occhio dopo la desolazione degli ultimi anni. Ironia della sorte il pubblico torna a poter accedere allo stadio "quasi" senza limitazioni proprio in un match contro il Torino.

Un Napoli-Torino è stata l'ultima gara prima del lockdown del marzo 2020. In ogni caso, il Napoli per il momento non seguirà la linea della Roma: nessuna apertura della campagna abbonamenti.