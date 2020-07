LEGGI ANCHE

26 presenze e 4 gol alla sua prima e tormentata - a causa di problemi alla coscia che l'hanno tenuto fuori a lungo per larghi tratti di quest'anno - nella sua prima stagione inglese, numeri che sembrano aver fatto drizzare le antenne a tanti club in giro per l'Europa. Così Allan Saint-Maximin finisce anche sul taccuino delche, secondo quanto riportato in Francia da Le10Sports, si sarebbe interessato nelle ultime settimane all'esterno francese.Non un interesse nuovo visto che il nome diè conosciuto bene da: il classe 1997 è seguito già da un po' dal ds del Napoli che lo conosce dai tempi di Nizza. Insieme con gli azzurri ci sarebbero ile l'Arsenal, ma non è da escludere che ilvoglia tenerselo stretto in vista della prossima stagione e di un cambio societario che potrebbe salvare le casse del club inglese.