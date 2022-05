Napoli in Champions dopo 2 anni: il pari della Roma sorride agli azzurri

Con tre gare d'anticipo sul calendario ancora da giocare, il Napoli di Luciano Spalletti può celebrare la matematica qualificazione alla prossima Champions League. La Roma, infatti, non va oltre lo 0-0 con il Bologna e resta a -11 dagli azzurri, impossibili ora da recuperare in graduatoria.

Con il Napoli, anche la Juventus di Allegri può festeggiare la qualificazione matematica. Ora sarà da decidere solo l'ordine dei primi quattro in classifica nei tre turni finali. Per il club di De Laurentiis è il 13° anno consecutivo in Europa e la settima volta in Champions.

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma-Bologna 0-0: termina a reti inviolate allo stadio Olimpico LA DIRETTA Milan-Fiorentina 1-0: Leao firma il gol dello scudetto LOTTA SCUDETTO Udinese-Inter 1-2: Inzaghi continua a inseguire con Perisic e Lautaro