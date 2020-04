© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è una vita da far ripartire dopo l'emergenza coronavirus e il calcio sembra essere uno dei primi ambienti in cui potrà tornare una apparente normalità. Gli azzurri distavano compiendo la rimonta in campionato alle zone europee, avevano da completare ancora la Coppa Italia ma soprattutto aspettano la gara di ritorno incontro ildopo l'andata del San Paolo finita 1-1.LEGGI ANCHE Napoli, il Fenerbahce su Callejon: offerta ad agente, 2 anni di contratto Secondo le anticipazioni rilasciate oggi da Cadena Ser in Spagna, il Napoli potrebbe tornare in campo contro i catalani ad agosto: è in estate, infatti, che si potrebbero giocare le coppe europee, secondo gli ultimi piani di. I campionati nazionali ripartiranno quanto prima, poi ci sarannoda completare in campo neutro (a porte chiuse) e gara unica. La prossima stagione, invece, comincerà a fine settembre, concedendo ai calciatori almeno 20 giorni di vacanza.