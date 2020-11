Sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli ad arbitrare il prossimo match del Napoli in campionato sul campo del Bologna. Non proprio una buona notizia per la squadra azzurra se ci si affida al recente passato, visto che lo scorso anno l'arbitro aveva già diretto il match tra le due formazioni (stavolta al San Paolo) con la vittoria dei rossoblu per 2-1 e diversi episodi dubbi.

Tre le direzioni dell'arbitro nativo di Nocera Inferiore con gli azzurri nella passata stagione: oltre alla sconfitta contro il Bologna, Pasqua aveva anche fischiato nel ko interno contro la Fiorentina a gennaio e nella vittoria in trasferta a Verona a giugno (0-2) della squadra di Gattuso. L'arbitro sarà coadiuvato da Abisso e Passeri al VAR. Ros il quarto uomo, Peretti e Vecchi gli assistenti.

