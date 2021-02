Una vittoria da condividere in rete con i tifosi, se non allo stadio quantomeno in rete. Il Napoli batte il Parma e si riavvicina al gruppone in testa alla classifica. «Una grande vittoria» il commento di David Ospina, il portiere azzurro ieri titolare tra i pali.

Entusiasmo condiviso anche da Eljif Elmas, protagonista con il gol che ha aperto la gara. «Tre punti importanti, continuiamo così» ha scritto il giovane macedone che ha siglato il suo secondo gol consecutivo dopo quello in Coppa Italia. Ad applaudire tutto il gruppo anche Kalidou Koulibaly così come Matteo Politano, altro scorer di giornata: «Grande vittoria e ora testa alla prossima!».

Ultimo aggiornamento: 12:57

