Giornata di visite per il Napoli: Roberto Sosa e Christian Bucchi, due ex attaccanti del primo Napoli di De Laurentiis, erano questa mattina a Castel Volturno per incontrare la squadra di Luciano Spalletti. Per i due ex azzurri, foto di rito con l'attaccante Giovanni Simeone, connazionale del Pampa.