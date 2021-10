Due giorni di pausa e poi il ritorno in campo oggi per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra si è ritrovata al Konami Center con anche Insigne, Meret e Di Lorenzo, tornati dalle gare con la nazionale italiana. Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas.

