Napoli in tournee a dicembre, Spalletti: «Voglio allenarli tutti»

Il Napoli vola al primo posto ma la testa di Luciano Spalletti va già a novembre, quando il campionato si fermerà e servirà capire come ricaricare le energie. Un'opzione potrebbe essere una tournée all'estero per non perdere i minuti accumulati.

«In tournée , tanto ve lo dico, ho chiesto di giocare tre tempi perché con una partita di due tempi non ce la faccio ad allenarli tutti», ha spiegato Spalletti «Non esistono riserve e titolari, non me ne frega niente, si vince con tutti e due».