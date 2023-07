Napoli-Tousart si può fare: è pronto a riabbracciare Garcia

Torna forte il nome di Lucas Tousart per il Napoli di Rudi Garcia: secondo quanto riportato da L'Equipe, il club azzurro avrebbe portato avanti i contatti per il centrocampista francese nelle ultime ore e l'affare potrebbe anche andare in porto. Il Napoli è disposto a regalare al neo allenatore azzurro un francese per la mediana che possa andare a prendere lo spot lasciato vuoto da Ndombelé o eventualmente anche da Demme in caso di partenza.

Lo stesso Rudi Garcia, qualche giorno fa in conferenza a Dimaro, non aveva negato del tutto l'ipotesi Tousart. «Mi diverto a leggere alcune notizie. A volte siete voi a darci idee di mercato che prima non avevamo. Non mi va di parlare di nomi, ogni giorni lavoriamo con Micheli e Meluso che si è aggiunto alla nostra squadra per essere ancora più forti» le sue parole. Tousart ha un contratto che lo lega all'Hertha Berlino fino a giugno 2025.