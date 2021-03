Mertens in difficoltà, Osimhen in crescita: le due facce diverse dei centravanti del Napoli. Il belga non è ancora al top della condizione, il nigeriano invece ha confermato contro il Milan i suoi passi avanti. Al Meazza c'è stata la staffetta: ha cominciato Dries e ha finito Victor.

Mertens è rientrato dall'infortunio alla caviglia sinistra e non è al massimo, poco brillante, gli manca la rapidità nell'uno contro uno, il guizzo che fa la differenza. Buoni segnali contro il Benevento, la partita in cui tornò dal primo minuto e che riuscì a sbloccare con un bel guizzo d'esterno. In calo invece nelle successive tre contro Sassuolo, Bologna e Milan. Tre partite senza gol e senza particolari guizzi: ha bisogno ancora di crescere in condizione e in questo senso potrà essere importante l'altra settimana tipo di lavoro che affronterà fino al match di domenica all'Olimpico contro la Roma. E poi gli resterà tutto il rush finale della corsa Champions League per poter brillare e dare il suo contributo.

In crescita invece Osimhen, segnali confortanti nel match contro il Bologna e il gol realizzato in contropiede, la sua terza rete con la maglia del Napoli. Una maggiore brillantezza, la qualità delle giocate che sta piano piano ritrovando e la conferma è arrivata dalla trasferta al Meazza contro il Milan. Buono il suo impatto sul match pressing, capacità di allungare la squadra con i suoi scatti in verticale e l'occasione del raddoppio sfiorata nel finale con una girata al volo di un soffio fuori. Dopo la lunga assenza per l'infortunio alla spalla, la positività al Covid-19 e il trauma cranico accusato nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta il centravanti nigeriano ora sta cominciando a far vedere le sue qualità in maglia azzurra e spera di essere ancora protagonista domenica all'Olimpico contro la Roma.

