Tra i nomi sulla lista di mercato di, quello disembrava poter essere uno dei più interessanti. La punta iraniana dello Zenit di San Pietroburgo può lasciare la Russia in estate e il, che rivoluzionerà quasi per intero il suo reparto d'attacco, si è interessato al futuro del calciatore.«Ma non c'è mai stata una vera accelerata da parte del Napoli per il calciatore, c'è stato un gradimento manifestato dal club per un giocatore che si trova all'interno di una lista di mercato, che poi viene piano piano scremata» ha confessato a Radio Kiss Kiss Vincenzo Morabito, intermediario per l'eventuale affare. «Ma credo chesia un giocatore che non arriverà a Napoli, ci potrei scommettere tranquillamente, non ha i requisiti e ad oggi non c'è una vera trattativa tra le parti».