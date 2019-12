LEGGI ANCHE

Ok, ma niente doppio colpo in mediana. Perché se Lucas Torreira è stato blindato dall'Arsenal di Arteta, anche Danilonon sarà lasciato dal Porto che vuole tenerselo stretto. Il nome del mediano ed Parma era sulla lista di Giuntoli ma dal Portogallo frenano.Secondo quanto riporta il quotidiano O Jogo, infatti, non ci sarebbe nessuna possibilità che il centrocampista possa trasferirsi in questa sessione di mercato invernale.viene ritenuto indispensabile per l'allenatore e sarebbe restio a lasciare il Porto nel corso dell'anno dopo la mancata cessione della passata estate.