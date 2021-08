Il Napoli voleva trattenere Luperto: «Ma ha scelto di avere continuità»

In prestito per tutta la stagione, poi l'Empoli potrà anche riscattarne il cartellino. Per Sebastiano Luperto quella che sta per cominciare è l'annata della verità in Serie A. «Nell'ultimo mese abbiamo parlato tantissimo con il Napoli e con chi lo voleva. Sebastiano deve trovare continuità, dopo quasi trenta partite al Crotone sarebbe stato un passo indietro non fare un campionato da protagonisti. Ci hanno cercato tante società, abbiamo premuto sull'acceleratore, l'Empoli premeva e abbiamo trovato la giusta quadra, lo voleva da tanto» le parole del suo agente Diego Nappi.

«Spalletti sa benissimo che uno dei migliori acquisti è la riconferma di Koulibaly, uno dei centrali più forti a livello europeo. Quando davanti hai un giocatore del genere chi gli sta dietro ha difficoltà. Sicuramente ha espresso dei pensieri positivi su Luperto ma ci siamo confrontati con la società e abbiamo pensato fosse meglio continuare con la crescita del campo. Il Napoli ha provato a trattenerlo perché è un grande professionista. C'è stato un altro pensiero ma c'è stata anche l'intelligenza di farlo andare a giocare in una piazza che gioca bene, con Andreazzoli che già conosce. Ora tocca a lui, deve fare una grande stagione».