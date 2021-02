Non solo la sconfitta. Dalla notte di Genoa-Napoli la squadra di Gattuso si porta via l'amarezza del risultato ma anche un preoccupante infortunio. Kostas Manolas, infatti, è stato sostituito nel match di Marassi di questa sera per un trauma contusivo alla caviglia destra, come informato dal club attraverso i suoi canali ufficiali al termine del match.

Una notizia pessima per Gattuso che ieri aveva dovuto registrare anche l'assenza di Kalidou Koulibaly, dopo la positività del centrale difensivo al covid. Manolas sarà comunque rivalutato nelle prossime ore a Castel Volturno per capire i tempi di recupero dal colpo subito.

