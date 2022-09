Napoli, trauma cranico per Lozano: il messicano rischia il Liverpool

Brutte notizie per il Napoli. Come riportato dal club attraverso i canali ufficiali, Hirving Lozano è uscito al termine del primo tempo nel match contro la Lazio per un trauma cranico.

Brutto colpo per l'esterno messicano che ha dovuto alzare bandiera bianca prima dell'intervallo. Alla base dell'infortunio lo scontro con il laziale Marusic. Il messicano sarà rivalutato nelle prossime ore dallo staff medico del Napoli per capire se sarà a disposizione contro il Liverpool.