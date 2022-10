Napoli, tre azzurri in lizza per il Gran Gala del Calcio 2022

Si riaccendono i riflettori sul Gran Galà del Calcio, evento in cui vengono premiati i migliori giocatori del campionato di calcio italiano, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori. Come svelato in queste ore, in lizza per la Top 11 maschile concorrono ben tre calciatori del Napoli del primo anno di Luciano Spalletti: in difesa ci sono Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly - oggi al Chelsea, mentre in avanti spunta la nomination anche per Victor Osimhen.