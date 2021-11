Ancora rientri a Castel Volturno, nella seconda giornata di lavoro settianale. Spalletti questa mattina ha riabbracciato i tre italiani Meret, Di Lorenzo, Insigne e anche Piotr Zielinski, al rientro dagli impegni con le nazionali: i quattro azzurri hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato in campo per Malcuit.

