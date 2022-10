Napoli, solo tre sconfitte nel 2022: solo tre club hanno fatto meglio

Un 2022 da assoluto protagonista quello che sta vivendo il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno saputo mettere insieme quest'anno solo tre sconfitte in campionato - tra la passata stagione e questa appena cominciata -, attestandosi a livello europeo tra le migliori formazioni in striscia positiva. Meglio del Napoli, infatti, hanno fatto solo Manchester City e Liverpool in Premier League, così come il Milan in Serie A.