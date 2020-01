© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Chiusa ieri all'ora di pranzo la trattativa con il Celta Vigo per il playmaker slovacco: venti milioni più due di bonus, quattro anni e mezzi di contratto a 1.8 milioni a stagione. La trattativa si è sbloccata in maniera definitiva con l'accordo totale tra i due club che hanno perfezionato gli ultimi dettagli e dopo che il Celta Vigo ha trovato il sostituto del 25enne centrocampista slovacco e cioè Rodriguez del Club America. Stamattina le visite mediche a Villa Stuart a Roma prima dell'annuncio ufficiale e così Lobotka potrà unirsi al gruppo azzurro di Gattuso. Un'accelerata per chiudere una trattativa già in piedi da giorni per lo slovacco che il Napoli aveva già individuato da tempo per quel ruolo.Due vertici bassi per il suo 4-3-3 aveva chiesto il tecnico per il suo Napoli e due sono arrivati nella prima settimana di mercato: l'acquisto di Lobotka è stato perfezionato dopo che era stato già messo a segno quello del tedesco Demme del Lipsia, operazione chiusa a 12 milioni più due. Tutti e due i centrocampisti, dopo che saranno perfezionati i tesseramenti, già lunedì dovrebbero cominciare gli allenamenti a Castel Volturno e a quel punto sarebbero disponibili già martedì per il match di coppa Italia contro il Perugia con buone possibilità di scendere in campo. Tutti e due saranno poi certamente essere impiegati con la Fiorentina.Il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando anche sul terzino sinistro, situazione questa che però sarà legata alla partenza di Ghoulam. Un nuovo acquisto verrà messo a segno se uscirà il laterale algerino. Il nome caldo è quello di, 23enne greco dell'Olympiacos, un profilo giusto anche per la prospettiva futura ma ci sarà da convincere il club greco in lotta per vincere il campionato e impegnato a febbraio in Europa League contro l'Arsenal. L'altro terzino sinistro seguito è un altro greco, Koutris, anche lui dell'Olympiacos che però ha giocato molto meno (appena 5 presenze). Si è bloccato il discorso con lo svizzero Rodriguez che il Milan non vuole cedere in prestito e valuta 8 milioni. Un'opzione decisamente più difficile resta invece quella di Kurzawa del Psg che è nel mirino del Lione., l'accordo economico tra i due club per l'uscita del difensore centrale (che vista l'emergenza difesa oggi sarà in panchina contro la Lazio), non è stato ancora trovato. E ci sta provando adesso anche la Spal che ieri si è fatta avanti per un difensore mai impiegato nel Napoli in questa stagione.: il difensore centrale pugliese è incedibile per il Napoli. Resta e per lui si parla da tempo anche di rinnovo. Capitolo rinnovi che riguarda anche Maksimovic e i polacchi Zielinski e Milik. Più giorni passano più si affievoliscono invece le possibilità per Callejon e Mertens che sono in scadenza a giugno e dal primo febbraio potranno svincolarsi. Allo spagnolo si è interessato anche l'Espanyol, il belga è seguito in Italia da Inter e Roma., gli spazi si sono ristretti con le coppie esterne già definite: in Bundesliga è seguito dal Colonia e dal Werder Brema. La sua uscita potrebbe spingere verso un altro esterno. L'idea è quella di Politano dell'Inter e di uno scambio con i centravanti spagnolo Llorente. Ma sull'ala in uscita dal club nerazzurro c'è ora in pole position il Milan. Tutino, il giovane attaccante di proprietà del Napoli, è passato in prestito all'Empoli, dopo essere stato i primi sei mesi a Verona. Con la formazione toscana in B adesso avrà più possibilità di giocare.