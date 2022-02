Napoli, Tuanzebe in campo: terapie per Lobotka e Politano

Ultimo allenamento prima della rifinitura di domani per il Napoli di Luciano Spalletti che fa la conta degli indisponibili in vista del match di giovedì a Barcellona in Europa League. Non ci sarà a prescindere dai probleimi fisici Axel Tuanzebe - non presente nella lista Uefa - ma il difensore inglese ha svolto allenamento personalizzato in campo questa mattina al Konami Center.

LEGGI ANCHE Barcellona-Napoli, riecco Kovács: giallo facile e un precedente azzurro

Mattinata di lavoro differenziato, invece, per i sue infortunati Lobotka e Politano: entrambi hanno fatto terapie. Terapie e palestra anche per Lozano: il messicano, infortunato alla spalla, è ancora provvisto di tutore al braccio ed è atteso per marzo al rientro.