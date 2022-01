Tuanzebe fa rifiatare Ghoulam: «Felice per il mio esordio»

«Felice per la mia prima partita con il Napoli». Scrive già in italiano Axel Tuanzebe, catapultato nella realtà azzurra e persino in campo nel finale di gara contro la Sampdoria. Il difensore inglese si è preso l'esordio napoletano facendo rifiatare il compagno di squadra Faouzi Ghoulam: «Tre punti importantissimi» ha scritto l'algerino, di nuovo titolare dopo la bella prestazione contro la Juventus.

«Contro tutto e tutti. Lucidi e cattivi, una partita per volta. Avanti così» ha scritto invece sui social Matteo Politano, che ha preso il posto dell'infortunato Insigne alla mezz'ora. Felice anche Giovanni Di Lorenzo: «Si ritorna alla vittoria con una grande prestazione di carattere»