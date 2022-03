Tuanzebe fa il turista a Roma: «Che bello il Colosseo»

Un inglese a Roma, per la prima volta. Axel Tuanzebe approfitta dei tre giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti per visitare anche l'Italia, il paese in cui ha deciso di trasferirsi lo scorso gennaio per vestire la maglia del Napoli. Il calciatore azzurro - che potrebbe tornare in lizza per un posto da titolare visto l'infortunio di Di Lorenzo e l'assenza di Rrahmani a Bergamo - ha condiviso le sue foto da turista a Roma: «Che bella» ha scritto sui social alla vista del Colosseo.