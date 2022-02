Napoli, Tuanzebe rischia l'Inter: Lozano valutato nei prossimi giorni

Dopo aver saltato la sfida al Venezia, Axel Tuanzebe potrebbe alzare bandiera bianca anche per la sfida di sabato contro l'Inter. Il difensore inglese, questa mattina, ancora una volta ha svolto lavoro in palestra per la lombalgia che si porta dietro ormai da dieci giorni. È rientrato in città anche Hirving Lozano: nei prossimi giorni le sue condizioni saranno ulteriormente valutate dallo staff medico dopo l'infortunio arrivato con la nazionale messicana.

LEGGI ANCHE Napoli, -228 milioni per il mercato: ma gli azzurri sono fuori dal «podio»