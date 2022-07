Napoli in Turchia per Kim Min-jae: è lui l'erede di Koulibaly

Kim Min-jae erede di Kalidou Koulibaly: secondo quanto riportato in Turchia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad affondare il colpo per Kim Min-jae, il difensore sudcoreano classe 1996 che gioca con la maglia del Fenerbahce. Emissari azzurri - riporta Fanatik - sono pronti a volare in Turchia per provare a chiudere l'affare in caso di cessione di Kalidou Koulibaly ad altre squadre.

Non ci sono ancora certezze sul futuro di Koulibaly, ma di certo il sudcoreano Kim Min-jae è uno dei centrali più ambiti in giro per l'Europa: su di lui, infatti, ci sono il Siviglia e soprattutto il Rennes, che negli ultimi giorni ha provato a chiudere per lui, ma senza riuscirci. Per strapparlo ai turchi servirebbero 20 milioni di euro, la cifra con cui il Fenerbahce deve lasciarlo andare.