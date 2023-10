Napoli, le tute di rappresentanza in vendita a 170 euro

Accompagneranno la squadra di Rudi Garcia in Champions League, come domani contro il Real Madrid, ma saranno anche a disposizione di tutti i tifosi. Le nuove tute di rappresentanza appaiono sui social del Napoli e sono già in vendita: 170 euro per la versione in blu e per la versione in bianco, a disposizione già negli shop ufficiali del club azzurro.

La felpa di rappresentanza è disponibile anche nella versione senza cappuccio a 120 euro.