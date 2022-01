Napoli, tutta l'ironia di Juan Jesus: «Volevano annullarmi anche questo»

Due gol annullati in stagione, uno che stava per esserlo. Il giorno dopo Napoli-Salernitana Juan Jesus ci scherza su: «Volevano annullarmi anche questo» le parole divertite del difensore brasiliano che invece nel derby campano ha trovato la prima rete di questa sua stagione. Il brasiliano ha dovuto attendere qualche minuto per la decisione del Var prima di poter festeggiare il gol.