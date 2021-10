Napoli, tutta la felicità di Ghoulam: «Che bello essere tornati in campo»

Quasi otto mesi più tardi, Faouzi Ghoulam rivede il campo. Il terzino algerino è entrato nel finale di Napoli-Bologna, tre minuti che possono sembrare un'eternità se hai dovuto recuperare tutta l'estate dall'ennesimo brutto infortunio al ginocchio. «Felice per la vittoria e per il mio ritorno in campo» ha scritto Faouzi, abbracciato idealmente e non da tutti i compagni di squadra al termine della gara del Maradona.

LEGGI ANCHE Mertens, arriva il gol più bello: «Sta per arrivare un baby Ciro»