© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vittoria impressionante», di poche parole Victor Osimhen , il neo azzurro che sui social ha subito postato le foto della sua tripletta all'esordio con la maglia del. Il nigeriano festeggia su Instagram coi suoi nuovi tifosi il ritorno in campo dopo tanti mesi e soprattutto il ritorno al gol, fondamentale per un attaccante come lui.Protagonista del triangolare amichevole anche Matteo Politano : «Che bello tornare a giocare! Prime amichevoli per riprendere il ritmo e ritrovare gli automatismi dopo la breve pausa» ha scritto l'esterno azzurro su Instagram. «È sempre bello tornare in campo e segnare. Anche se ho sbagliato un rigore. Continuiamo a lavorare!» è stato invece il messaggio di