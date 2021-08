Ha saputo metterci la firma pochi secondi dopo l'ingresso in campo. Karim Zedadka trova il gol del 4-0 finale contro il Pescara e esulta per l'esordio in rete: «Un'altra vittoria da grande squadra. Sono molto felice per il mio primo goal con questa maglia speciale. Continuamo così». Poi il messaggio a Malcuit, autore dell'assist: «Grazie, fratello».

