Insigne, calci al tabellone e battibecco con Gattuso all'uscita

Un calcio alla bottiglietta prima, uno ai cartelloni pubblicitari poi. La serata di Lorenzo Insigne e del Napoli si conclude con tanta rabbia per tre punti sfumati proprio sul più bello. La rete del capitano azzurro nel finale poteva valere la vittoria, poi la doccia fredda con il pareggio del Sassuolo oltre il recupero.

All'uscita dal campo tutto il nervosismo di Insigne si tramuta in una reazione stizzosa verso i cartelloni pubblicitari, prontamente catturata dalle telecamere di Dazn. Con il rigore segnato stasera, poi, Insigne ha segnato 77 gol in Serie A in maglia azzurra, eguagliando Attila Sallustro al 6° posto dei migliori marcatori del Napoli nel massimo campionato.

77 - Lorenzo #Insigne ha segnato 77 gol in Serie A, eguagliando Attila Sallustro al 6° posto dei migliori marcatori del #Napoli nel massimo campionato. Magnifico.#SassuoloNapoli pic.twitter.com/L64wlxn5TZ — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 3, 2021

Ultimo aggiornamento: 21:32

