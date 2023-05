Napoli, tutti a Bacoli per un'altra festa scudetto

Altra settimana, altra festa. Il Napoli di Luciano Spalletti proprio non vuole saperne di non festeggiare: la squadra azzurra si è ritrovata questa sera - quasi al completo - al Labelon Experience, location sul mare a Bacoli, per l'ennesima serata di gruppo dopo lo scudetto acquisito sul campo.

Una serata per chiudere al meglio la stagione, forse per salutare al meglio anche Luciano Spalletti, oggi lontano dal mondo azzurro. Alcuni assenti: come nelle cene precedenti mancano Osimhen e Kvara, così come Anguissa. Domani tutti a lavoro a Castel Volturno per la sfida al Bologna di domenica.