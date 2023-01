Napoli, tutti in campo: Kvaratskhelia ancora a parte

Due giorni di riposo per recuperare le energie. Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato questa mattina in campo a Castel Volturno, inizia oggi la lunga settimana azzurra che porterà Osimhen e compagni ad affrontare la Roma domenica sera al Maradona, prima gara del girone di ritorno che si aprirà da Fuorigrotta per gli azzurri.

Novità attese per i due assenti dell'ultima partita a Salerno: come informato dal club, Khvicha Kvaratskhelia ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo, dopo l'influenza che lo aveva costretto a casa nell'ultimo weekend. Sorride, invece, Juan Jesus che ha svolto l'intera seduta con il gruppo.