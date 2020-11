Nessuna novità in casa Napoli, vista la negatività al covid di tutti gli elementi del gruppo azzurro. La squadra di Gattuso veleggia serena verso la sfida alla Roma, dunque, e si è già ritrovata in ritiro a Palazzo Caracciolo, nel centro città. Gli sfidanti giallorossi, invece, arriveranno a Napoli direttamente domattina, sosta in albergo per pranzo e poi viaggeranno verso il San Paolo.

LEGGI ANCHE Maradona, le lacrime di Ancelotti: l'ex Napoli si commuove per Diego

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 28, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA