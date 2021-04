Napoli, tutti negativi dopo le nazionali: Demme e Ospina restano a parte

La bella notizia arriva dai tamponi: tutti negativi quelli effettuati oggi pomeriggio ai componenti del gruppo squadra azzurro. Una notizia non da poco se si pensa a quanto le nazionali abbiano "influito" su questo aspetto per vari club in giro per l'Europa. Tutto il Napoli si è ritrovato quest'oggi a Castel volturno e Gattuso può così tirare un sospiro di sollievo per l'importante settimana che sta per cominciare.

Primo step sarà il Crotone, domani pomeriggio al Maradona. Una gara in cui l'allenatore azzurro farà a meno di Diego Demme, che anche oggi ha svolto lavoro differenziato in campo e di seguito in piscina. Anche il colombiano David Ospina resta a parte: il portiere azzurro ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.