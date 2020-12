Dopo la mini sosta di Natale, il Napoli di Gennaro Gattuso rientra in campo. Allenamento speciale per gli azzurri che si sono ritrovati questo pomeriggio allo Stadio Maradona dopo i tamponi di questa mattina che sono risultati negativi per tutti.

LEGGI ANCHE Koulibaly corre verso il recupero: in campo già contro l'Udinese

Il gruppo si è allenato sotto la pioggia in vista della sfida al Cagliari in Sardegna della prossima domenica. Come informato dal sito ufficiale azzurro, Demme e Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato ma potrebbero rientrare in gruppo nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA