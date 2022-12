Ounahi piace alle big d'Europa: si muove anche il Napoli?

Si è messo in mostra al Mondiale, protagonista del miracolo Marocco arrivato fino in semifinale, ma ora Azzedine Ounahi vuole prendersi la scena anche lontano dalla sua nazionale. Secondo quanto riportato da Footmercato, appena chiusa la parentesi in Qatar sono tanti i club che hanno preso informazioni sul centrocampista classe 2000 in forza all'Angers, che con ogni probabilità cambierà aria la prossima estate.

Un profilo che interesserebbe anche al Napoli, sempre alla ricerca di elementi in mezzo al campo. Sono già arrivate offerte al piccolo club francese che dichiara: «Lo venderemo, ma vorremmo trattenerlo fino a giugno». Ounahi preferirebbe l'Italia alla Premier League, Napoli e Inter le squadre che vengono accreditate maggiormente su di lui, anche se è forte l'interesse del Leicester.