Allenamento concluso al San Paolo per il Napoli di Gattuso, che ha anche potuto constatare la forma fisica di Lorenzo Insigne, il capitano azzurro (tra i più acclamati dai tifoso insieme con Mertens) che ha risposto presente per la partenza di questo pomeriggio verso Barcellona.La squadra ora si è spostata in ritiro: classica location dell'Hotel Britannique che ormai da settimane è casa degli azzurri. Pranzo vista mare e poi spostamento in aeroporto dove alle 15.30 è atteso il volo privato che porterà gli azzurri a Barcellona.