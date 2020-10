Mattinata impegnativa per gli azzurri di Gennaro Gattuso che si sono ritrovati al centro tecnico di Castelvolturno per sottoporti ai soliti test anti covid e poi alla seduta di rifinitura in vista del match di domani al San Paolo contro il Sassuolo.

Tutti negativi al i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra, fa sapere il club attraverso i canali ufficiali. Lavoro sul campo e poi terapie per il capitano Lorenzo Insigne, fermato dal problema alla coscia giovedì sera in Spagna.

