Il Napoli di Gennaro Gattuso chiude il 2019 con una grande vittoria a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, regalandosi vacanze serene prima dell'arrivo del. Gli azzurri riprenderanno la preparazione in vista di gennaio il prossimo 30 dicembre, nel frattempo il club fa gli auguri ai tifosi celebrando la città direttamente via social.«La nostra città, le nostre tradizioni, il nostro» - il messaggio del club - «Ovunque voi siate nel mondo, forza Napoli sempre». Al messaggio si accompagna una clip video che mostra Napoli in un momento magico come quello del periodo natalizio, tra le luci del centro, i pastori di San Gregorio Armeno e i vicoli illuminati per la festa.