LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sulle multe, da un punto di vista di procedimenti sono fermi. Dopo la parentesi del, la situazione è stagnante, ci ritroviamo nella stessa situazione di fine febbraio». Così Mattia Grassani , legale del, ha parlato a Radio Kiss Kiss, facendo il punto della situazione sugli azzurri e sui procedimenti pendenti da fine 2019.Altro caso spinoso è quello di Callejon , in scadenza con il club tra pochi giorni. «Per quanto riguarda l’aspetto legale su Callejon non ho notizie concrete, se ne stanno occupando ile la società» ha continuato. «I giocatori in scadenza di contratto, o in prestito, senza rinnovo non possono proseguire il loro percorso. C’è il concreto rischio che possano esserci organici peggiorati con la perdita di giocatori più o meno importanti. Questo altera l’equilibrio del campionato» ha concluso.