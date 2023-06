Napoli, ora tutto vogliono Lozano: il Chivas offre 20 milioni

Adesso tutti vogliono Hirving Lozano. Il messicano del Napoli è ufficialmente sul mercato e anche i club del suo Paese proveranno a convincerlo a tornare in patria il prossimo anno.

Secondo Antena 2, infatti, ci sarebbe il Club Deportivo Guadalajara, conosciuto più comunemente come Chivas de Guadalajara, sulle tracce del Chucky: 20 milioni di euro già pronti da offrire al Napoli e un contratto ricco per Lozano se tornerà a casa.

Il club messicano aveva già provato ad acquistare Lozano, vecchio pallino della dirigenza, quando giocava ancora per il Pachuca, prima dell'arrivo in Europa con il Psv in Olanda. Ma senza successo, ovviamente. Tutto fa pensare che, almeno, ci riproveranno: l'offerta più ricca per il messicano azzurro, però, potrebbe arrivare proprio dall'Arabia Saudita, con un ingaggio da capogiro per i prossimi tre anni.