Come ogni anno, anche questo Ferragosto arriva il messaggio di. Il patron del Napoli ha voluto scrivere direttamente via Twitter: «Buon Ferragosto a tutta la famiglia del. A Rino Gattuso , al suo staff, ai calciatori, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori e alle loro famiglie», il messaggio.«Auguri a mio figlionel suo ruolo di Vice Presidente. E tanti cari auguri, particolarmente in questo momento ancora difficile, a tutti i napoletani, tifosi e non tifosi, ovunque nel mondo. Forza Napoli Sempre!», il tweet di De Laurentiis da Capri.