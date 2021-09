Napoli, a Udine la vittoria di tutti: «Orgogliosi di questa squadra»

Il Napoli che vola al primo posto in classifica vive e gioisce anche sui social. «Orgoglioso di questa squadra e di tutto il lavoro che c'è dietro questa vittoria!» ha scritto subito dopo il 90° Fabian Ruiz sui social, lo spagnolo è sempre più protagonista della squadra costruita da Spalletti. A fargli eco anche il capitano Insigne: «Testa bassa e cuore gonfio! Ora la prossima, forza Napoli sempre». Al suo posto, nella ripresa, Hirving Lozano: «Andiamo avanti così» ha scritto il messicano.

Ma non serve troppa euforia, giovedì c'è già la Sampdoria ad aspettare: «Restiamo calmi» ha scritto ai tifosi Kalidou Koulibaly, ieri mattatore con un gol e un assist. «Un’altra grandissima vittoria» il pensiero di Matteo Politano, mentre Di Lorenzo festeggia un altro record a Napoli: «Una bella vittoria per festeggiare la 100^ presenza con questa maglia». Felice in rete anche Victor Osimhen, autore del primo gol: «Grande spettacolo di squadra».