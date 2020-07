Il Napoli vince in rimonta 2-1 sull'Udinese con un gol al 95' di Politano. Grazie a questo successo la squadra di Gattuso risponde al Milan e si porta a 56 punti come i rossoneri a -1 dalla Roma. I partenopei passano in svantaggio, rischiano di subire ancora ma trovano prima il pari e poi nel finale il colpo da biliardo vincente. Udinese in vantaggio al 22' con De Paul. Pari del Napoli al 31' con Milik in spaccata appena entrato per l'infortunato Mertens. All'84' rischia di subire ancora ma su De Paul salva prima Koulibaly e poi la traversa. Poi al 95' ci pensa Politano con un tiro sul primo palo angolatissimo che si infila sotto l'incrocio, per il 2-1 finale.

Al 22' alla prima vera occasione l'Udinese passa in vantaggio: Zeegelaar mette un pallone teso in mezzo, Mario Rui tocca debolmente, arriva De Paul, solo, sul lato opposto, controllo e destro diagonale imprendibile per Ospina per il vantaggio dell'Udinese. Passa un minuto e Mario Rui prova a rifarsi, ma sul tiro a giro, Musso vola e mette in angolo. Al 31' pari del Napoli. Insigne mette un pallone teso in mezzo dove Callejon arriva in ritardo, la palla sfila sull'altro lato, Fabian Ruiz si porta la palla sul destro e mette un cross radente, dove in spaccata arriva Milik, appena entrato, che beffa Musso, da un metro per l'1-1. Al altra occasione per i padroni di casa: Hysaj liberato al cross, ha il tempo di dare un'occhiata e di mettere palla sulla testa di Insigne, incornata con forza ma troppo centrale, buon riflesso di Musso, in presa alta. Nella ripresa al 54' ci prova Insigne ma la sua fiondata termina di poco alta sopra la traversa. Poco dopo ancora la squadra di Gattuso vicina al vantaggio. Conclusione potentissima dal limite di Zielinski, Musso la sfiora, la palla colpisce la traversa, batte a terra sulla linea e non entra. Al 69' risponde l'Udinese con De Paul che serve in mezzo Nestorovski, Manolas si intromette e respinge su Lasagna, stop e fiondata bassa, Ospina si produce in un grande intervento e mette in angolo. All'84' Occasionissima per i bianconeri. De Paul solo davanti a Ospina lo scavalca con lo scavino, arriva Koulibaly che devia palla sul palo e finisce tra le braccia di Ospina. Al 95' il Napoli trova il vantaggio con Politano che controlla dal limite, carica il sinistroe conclude sul primo palo angolatissimo, sotto l'incrocio per il 2-1 finale.



Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All: Gattuso

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Majo, Nuytinck; Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelar; Lasagna. All: Gotti

