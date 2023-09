Udinese, ancora una sconfitta. Sottil: «Ma per l'arbitro non c'era rigore»

Ancora una sconfitta, ma stavolta a Napoli fa meno male? Sì per Sottil: «La difficoltà della partita la conoscevamo, il Napoli è forte. Ma non abbiamo fatto male all’inizio. Il rigore? Non faccio polemica, il Napoli ha strameritato, dobbiamo archiviare velocemente il 4-1 e pensare alla prossima. Ma se l’arbitro non lo ritiene rigore il Var non dovrebbe interenire».

«Nel primo tempo abbiamo avuto delle situazioni buone, ma abbiamo fatto qualche errore sui gol e non siamo più rientrati» ha detto a Dazn Sottil dopo la gara del Maradona. «Serviva una cattiveria maggiore, torniamo a casa e da domani pensiamo al Genoa. Volevo più cattiveria e forza. Venivamo da una buona partita con la Fiorentina, la squadra era carica, ma non siamo riusciti a mettere tutto in campo e la qualità del Napoli è veramente alta».