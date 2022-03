Napoli-Udinese, biglietti tutti esauriti: È la quarta gara con lo stadio pieno

La vittoria contro il Verona al Bentegodi dell'ultima domenica sembra aver rinvigorito le speranze dei tifosi azzurri che anche stavolta non si lasceranno sfuggire l'occasione di essere al fianco del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è impegnata sabato alle 15 nella gara casalinga contro l'Udinese e si attende una delle migliori cornici di pubblico.

Per la quarta gara di fila al Maradona, infatti, si preannuncia il sold out: così, come era capitato contro Inter, Barcellona e Milan, ora anche contro l'Udinese lo stadio sarà pieno per quanto possibile (il 75% della capienza massima prevista data la normativa anti covid). I biglietti sono andati esauriti tutti nelle ultime ore, ancora a disposizione qualche centinaio di tagliandi per le due curve inferiori.