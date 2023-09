Compirà 18 anni il giorno di Juventus-Napoli. Non proprio una cosa da niente per Luigi D’Avino, uno che l’azzurro oltre a portarselo dietro se lo porta anche addosso con la maglia della sua città. Con il Napoli ha fatto tutta la trafila giovanile e stasera sarà in panchina per la prima volta anche al Maradona: ieri, in rifinitura, ha convinto Rudi Garcia a strappare una convocazione. Non che servisse, in realtà, visto che l’allenatore francese lo aveva già adocchiato questa estate a in ritiro soprattutto a Castel di Sangro, segnando il nome sul taccuino per una eventuale necessità.

APPROFONDIMENTI Napoli-Udinese in campo regolarmente: nessun rischio dopo la scossa di terremoto Osimhen giocherà titolare ma vuole chiarimenti dal social media manager Tifosi contro Victor: «Devi rispettare Napoli e il Napoli»

Una necessità subito presentatasi: con Rrahmani e Juan Jesus ai box, Garcia corre ai ripari e convoca il giovane 17enne del vivaio. Uno che già in estate si era preso la scena: con l'Hatayspor ha preso minuti in campo, negli allenamenti si è sempre fatto notare, mettendo la freccia e diventando poi un punto di riferimento soprattutto per la formazione Primavera che sta disputando la Primavera 2 con Andrea Tedesco in panchina. Nato a Trecase, è cresciuto nella scuola calcio Azzurri di Torre Annunziata, fino a quando il Napoli non lo chiama nel vivaio a 11 anni. Da sette, in pratica, spera di vivere un momento come quello di questa sera contro l’Udinese.

Fisico già pronto - supera il metro e ottanta -, una discreta qualità nei piedi, D’Avino è il più classico dei difensori: centrale di nascita e formazione, può giocare sia sul centro-destra che sul centro-sinistra. Guarderà le spalle a compagni non così più esperti di lui come Ostigard e Natan, ma soprattutto sarà l’occasione di un battesimo di fuoco davanti al pubblico di casa, con la famiglia a guardarlo da vicino - come sempre negli anni - e la responsabilità di un gruppo che aveva conosciuto già questa estate. Non solo Napoli, però, visto che D’Avino resta uno degli azzurri con più “presenze” nelle nazionali giovanili: ha esordito con la selezione Under 17 azzurra, ha collezionato già cinque presenze con quella Under 18 nell’ultimo anno.